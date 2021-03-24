Украинские военные были готовы расстрелять крымский парламент в 2014 году

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Украинские военные готовились в 2014 году расстрелять парламент Крыма из танков вместе с «вежливыми людьми», которые держали здание под защитой. Об этом сообщил бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью украинским СМИ.

По его словам, украинским войскам нужно было действовать по примеру верных Борису Ельцину частей в 1993 году в Москве.

- Надо было в тот страшный и, как говорят, трагический день дать команду на штурм этих зданий. Все. Вот эти два танка, которые у меня были загружены боеприпасом, и у меня были загружены трейлеры. Расстрелять, как в 93-м году Ельцин расстрелял Белый дом, - так и надо было расстрелять, - заявил Воронченко.

Экс-главнокомандующий ВМС Украины утверждает, что предлагал штурмовать здание первому замглавнокомандующему ВМСУ Елисееву, но тот осудил такой план и ответил, что не нужно устраивать войну. Затем Елисеев занял совсем другую сторону.

Напомним, Крым стал украинским регионом в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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