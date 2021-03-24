От земли в Крыму отказались 500 иностранных граждан

Указ о запрете подписал Владимир Путин. Фото: Архив "КП"

Больше пятисот иностранцев отказались о своих земельных участков в Крыму. Причиной тому послужил запрет владения землей на полуострове зарубежным компаниям и иностранцам. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эту информацию КП-Крым подтвердили в Госкомрегистре республики. До подписания указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тысячи земельных участков в республике. Из них около 10 тысяч - граждане Украины.

Напомним, что президент подписал указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей в марте 2020 года. Запрет вступил в силу 20 марта 2021-го.

При этом, как сообщила ТАСС председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, сегодня никто не ограничивает иностранцев желании владеть землей в Крыму.

- Запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом, - объяснила Добрыня.

Более того, если владелец дома подает заявку на аренду участка, на котором он построен, то имеет приоритет перед другими претендентами.

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