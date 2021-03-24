Украина ввела санкции против «Черноморнефтегаза», госпредприятия «Крымгазсети» и «Массандры»

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На Украине появился новый документ о санкциях. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о новых ограничениях в отношении российских компаний и чиновников.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «Про применение, отмену и внесение изменений персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, - говорится в документе.

Так, помимо российских компаний и должностных лиц, под санкции попал дом отдыха «Прибрежный» ФСБ РФ, также филиалы производственно-аграрного объединения «Массандра», госпредприятия «Черноморнефтегаз» и «Крымгазсети».

В документе поручено Кабинету министров Украины, СБУ и Нацбанку обеспечить реализацию санкционных мер и провести мониторинг эффективности. Есть задача и у МИДа – ведомство должно проинформировать о новых санкциях страны запада и убедить их ввести аналогичные ограничения.

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