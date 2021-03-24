Как иностранцам не остаться без своей земли в Крыму, рассказали власти

У иностранцев будут забирать участки через суд. Фото: Kerstin Riemer с сайта Pixabay

Иностранцам разрешат владеть недвижимостью в Крыму, а вот землей - нет. Новые правила запрещают иностранным гражданам приватизировать участки на полуострове. Недвижимость они сохранить смогут только оформив договор аренды на него, в ином случае - территорию отсудит государство, сообщает ТАСС.

Новый указ президента, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей, вступил в силу 20 марта.

- Запрет на владение жилища не распространяется, правило касается только земли. Если на участке построен дом - иностранец имеет на него право, а вот от земельного участка должен отказаться в пользу муниципалитета. Выход из положения есть - территорию под жильем можно арендовать, - объяснила председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Закон не будет распространяться на собственников квартир и апартаментов. Также документы на землю может оформить иностранец, у которого есть на нее право по наследству.

Но если собственник-иностранец не станет решать вопрос с участком, то власти отсудят его в принудительном порядке.

В данный момент в региональном парламенте готовят списки людей без паспорта РФ, у которых есть право собственности на крымскую землю.

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