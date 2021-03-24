Когда на трассе «Таврида» поставят первые АЗС

Первые АЗС появятся уже в мае.
Фото: Архив "КП"
Две АЗС и две многофункциональные зоны появятся на трассе «Таврида» уже к 15 мая. Как сообщил министр экономразвития Крыма Дмитрий Шеряко, всего на трассе будет 11 объектов.
По его словам, две многофункциональные зоны появятся в Чистеньком и в около Белой скалы. Два заправочных комплекса установят в Ленинском районе, и в близ села Трудовое. Остальные комплексы введут в эксплуатацию к концу года.
Комплексы представляют из себя заправку, зону для отдыха, шинтомонтаж, автомойки и гостиницы, а также участок для торговли.
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