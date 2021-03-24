Жителя Керчи накажут за пропаганду запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»

Житель Керчи пропагандировал деятельность запрещенной организации. Фото: скриншот из видео

Против 30-ти летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело за участие в запрещенной на территории РФ организации «Свидетели Иеговы». Его задержали сотрудники ФСБ, сообщили пресс-службе ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Мужчина принимал активное участие в жизни секты с 2015 по 2017 год. По решению суда в 2017 году, религиозная организация была ликвидирована на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Но керчанин от своей идеологии не отказался и продолжил посещать запрещенные мероприятия.

- Крымчанин пропагандировал деятельность организации «Свидетели Иеговы», распространяя запрещенную литературу, - отмечет крымский Следком.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности запрещенной религиозной организации». Керчанина могут посадить на 7 лет.

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