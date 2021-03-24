Крымский Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной

Поток через границу в Крым увеличился. Фото: погранслужба ФСБ

За неделю в Крым из-за границы прибыло более 4,5 тысяч человек, из них 4191 из Украины. Об этом сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- В связи со школьными каникулами и увеличением потока в пунктах пропуска мною принято решение об увеличении количества сотрудников для санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска, - подчеркнула она. - Такие же меры мы будем предпринимать на майские праздники.

В тоже время в суд направлено 20 административных протоколов на прибывших из-за рубежа за не предоставление результатов теста на коронавирус в течение 72 часов по прибытию.

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