Власти Крыма готовы подать в суд на Украину за водную блокаду

Госсовет Крыма подсчитал предварительный ущерб. Фото: Архив "КП"

Власти Крыма подадут в суд на Украину до конца первого полугодия. Претензия касается водной блокады полуострова, которую организовал Киев.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, иск будет подан в один из судов Крыма, а затем выйдет на международный уровень рассмотрения.

Сумма ущерба, которую понес Крым от водной блокады, как сказал Константинов, исчисляется триллионами.

Спикер считает, что шансы у Крыма в деле против Украины высоки. А когда будет получено положительное решение по претензиям к Киеву, в республике будут арестовывать все имущество, которое будет оказываться на полуострове.

Напомним, что еще в апреле 2019 года была создана рабочая группа по подсчету ущерба, который понес Крым от действий Украины за годы пребывания в ее составе. Пока сумма претензий составляет 2,5 триллиона рублей.

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