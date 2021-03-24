Власти Крыма готовы подать в суд на Украину за водную блокаду

Госсовет Крыма подсчитал предварительный ущерб.
Фото: Архив "КП"
Власти Крыма подадут в суд на Украину до конца первого полугодия. Претензия касается водной блокады полуострова, которую организовал Киев.
По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, иск будет подан в один из судов Крыма, а затем выйдет на международный уровень рассмотрения.
Сумма ущерба, которую понес Крым от водной блокады, как сказал Константинов, исчисляется триллионами.
Спикер считает, что шансы у Крыма в деле против Украины высоки. А когда будет получено положительное решение по претензиям к Киеву, в республике будут арестовывать все имущество, которое будет оказываться на полуострове.
Напомним, что еще в апреле 2019 года была создана рабочая группа по подсчету ущерба, который понес Крым от действий Украины за годы пребывания в ее составе. Пока сумма претензий составляет 2,5 триллиона рублей.
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