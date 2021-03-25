Погода в Крыму на 25 марта: дожди и тепло до + 7

В Симферополе синоптики обещают снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем до +6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный до 12 м/с. Днем тепло до +7°.
На Южном берегу Крыма облачно с пояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +7°.
Температура воды в Черном море +6°…9°.
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