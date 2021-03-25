Погода в Крыму на 25 марта: дожди и тепло до + 7

В Симферополе синоптики обещают снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем до +6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный до 12 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно с пояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +7°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50