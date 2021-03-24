Семь должностных лиц «Крымэнерго» оштрафовали за плохую работу с обращениями граждан

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Прокуратура Симферополя выявила многочисленные нарушения в порядке рассмотрения обращений граждан должностными лицами ГУП РК «Крымэнерго».

По данным надзорного ведомства, госпредприятие не всегда соблюдает 30-дневный срок рассмотрения обращений. В частности, такие нарушения выявили в десяти случаях.

Кроме того, обращения граждан не всегда рассматривают объективно.

- Так, заявитель Н. в своем обращении просил устранить не соответствия ГОСТ напряжения в электрической сети на ул. Солнечной в с. Мирное Симферопольского района, а также указать причины, по которым ранее указанные нарушения не устранены. Ответ ГУП РК «Крымэнерго» на указанное обращение не содержит ответа по существу заданного вопроса, причины, по которым ранее нарушения ГОСТ ГУП РК «Крымэнерго» не устранены или отсутствовали, не указаны, - сообщили в прокуратуре.

В результате семь виновных должностных лиц привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности.

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