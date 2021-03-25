Крымский прокурор защитил в суде права бывшего несовершеннолетнего узника фашизма

Прокуратура проверила исполнение закона о социальной защите ветеранов ВОВ. Фото: Sang Hyun Cho с сайта Pixabay

В Симферополе сотрудники прокуратуры проверили исполнение требований законодательства о социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны.

Крымчанина в возрасте 2-х лет вместе с членами семьи насильно перевезли в Германию. До окончания войны семью насильно держали в специально созданных фашистами местах, которые напоминают концлагеря.

Став пожилым уроженец республики попытался получить статус бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. Но сотрудники Министерства труда и социальной защиты РК ему отказали. Объяснив это тем, что у мужчины отсутствовали документы, подтверждающие факт его нахождения в местах принудительного содержания в период ВОВ.

В деле решила разобраться прокуратура и направила заявление в суд для установления факта нахождения крымчанина в концлагере в период Второй мировой войны. Суд удовлетворил требования прокурора.

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