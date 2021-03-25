Крымский Мисхор вошел в топ-10 городов и поселков для отдыха на майские праздники

На ЮБК для отличного отдыха есть горы и море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса для бронирования жилья Tvil.ru еще раз подтвердили, что Большая Ялта вне конкуренции по востребованности среди отдыхающих.

Аналитики, заметив, что россияне предпочитают ездить в небольшие населенные пункты, чтобы провести время в тишине и спокойствии.

Проанализировав данные брони жилья туристами с 1 по 11 мая 2021 года они составили рейтинг популярности среди городов, где живет не более 130 000 человек.

Топ-10 городов и поселков для отдыха на эти майские праздники (средняя цена ночи в гостиницах):

Дедеркой, 400 рублей

Гагра, 1197 рублей

Домодедово, 2000 рублей

Андреаполь, 2800 рублей

Багратионовск, 2900 рублей

Мисхор, 2948 рублей

Ильинский, 6000 рублей

Абзаково, 6193 рублей

Выборг, 6750 рублей

Аскат, 9000 рублей

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