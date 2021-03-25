Коронавирус в Крыму: плюс 57 заболевших за сутки

Фото: Сергей Аксенов

В Крыму за 24 марта зарегистрировали 57 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 44 человека самостоятельно обратились за медпомощью, 12 – ранее контактировали с инфицированными, один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2424 человека. Выздоровели за 24 марта 105 человек.

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