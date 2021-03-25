В Симферополе снесут больше 100 построек за нарушение «красных линий»

Симферопольцы построились вне собственных владений. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе демонтируют сооружения, которые выходят за «красную линию». Всего специалисты насчитали порядка 100 таких зданий.

Сотрудники управления муниципального контроля столичной администрации продолжают обследовать улицы, сообщила начальник управления Наталья Турченко.

Ряд незаконно установленных построек обнаружили в ходе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обследование провели по улицам: Черных, Артезианская, Приветная, Автомобильная, Козлова, Блюхера, Широкая, Эскадронная, Жуковского, Тарвацкого, Субхи, Новикова, Марка Донского, Клары Цеткин, дублера проспекта Победы, переулков Киевский и Курьерский.

Собственники частных домов заняли места общего пользования, перейдя за «красные линии», где уже размещается территории города. Занятые зоны предназначены для аллей, дорог, пешеходных тротуаров и клумб.

- Комиссия приняла решение демонтировать больше 100 капитальных объектов по всему городу, - заключила Турченко.

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