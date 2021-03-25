Проектированием водозаборов в Крыму займется застройщик Форосского парка

Работы по созданию проекта должны завершить до конца текущего года. Фото: правительство Крыма

В Крыму скоро начнется проектирование водозаборов для западной части региона. Работы проведет уже известное в Крыму предприятие - «Татинвестгражданпроект». Напомним, компания возводит в границах Форосского парка детский спортивный лагерь «Ак-Барс».

Соответствующее распоряжение разместили на сайте крымского правительства.

Компания займется проектно-изыскательскими работами по реконструкции трех водозаборов: Вилинского, Ивановского и Альминского-2.

Создание проекта оценивают в 19 миллионов рублей. Документ должен быть готов к концу 2021 года. Сотрудники предприятия обязуются самостоятельно реализовать минимум 50% работ.

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