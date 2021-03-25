Украинца наказали за ввоз в Крым сильнодействующих наркотиков

Крымский суд вынес украинцу приговор. Фото: с сайта Pixabay

Украинца посадят на два года за попытку ввоза в Крым медицинских препаратов, которые являются сильнодействующим наркотиком. Приговор жителю Харькова выдвинул Джанкойский районный суд.

Мужчину с запрещенными препаратами задержали на границе в ноябре 2020 года, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

- Досмотр украинец не прошел, так как специалисты обнаружили у него ампулы «Прегаблин-дарница», в составе которых есть сильнодействующий наркотик. На территорию РФ ввоз этого препарата запрещен. Мужчина пытался провезти 80 капсул, - отметили в ведомстве.

В ходе освидетельствования специалисты выявили, что и сам мужчина был под воздействием амфетамина.

Украинцу за проступки дали два года условно. Приговор вступил в законную силу.

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