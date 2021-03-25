Через два года начнется реставрация Ливадийского парка

Территорию Ливадийского парка будут реставрировать Фото: Надежда ДАЦЮК

В 2023 году планируется начать реставрацию Ливадийского парка. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, проектирование начнется уже в следующем году, а полная реконструкция всех 40 га парка – с 2023-го. То есть, будет решена и проблема оползней, и берегоукрепительных сооружений. Также в парке появятся лавочки.

Кроме того, Янина Павленко обратила внимание на то, что требуется уход за памятником «Большой Тройке» на территории санатория «Ливадия». Градоначальница пообещала выяснить, на чьем балансе находится монумент.

Памятник «Большой Тройке» находится на территории санатория «Ливадия» Фото: Надежда ДАЦЮК

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50