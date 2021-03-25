ДТП на трассе «Тарвида»: Водитель «Газели» врезался в грузовик

Автомобили двигались в попутном направлении. Фото: МЧС по РК.

Этой ночью на трассе «Таврида» произошло серьезное ДТП. Столкнулись «Газель» и грузовик Scania. Водителя отечественного авто пришлось вынимать из покореженной машины с помощью спецсредств.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, деблокацию пострадавшего водителя провели с помощью гидравлического оборудования.

Сама авария произошла на 247-м километре трассы на обходе Бахчисарая в 00.30.

Судя по снимкам с места ДТП, «Газель» врезалась в грузовик Scania сзади. От удара кабину смяло практически полностью.

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