ДТП на трассе «Тарвида»: Водитель «Газели» врезался в грузовик

Автомобили двигались в попутном направлении. Фото: МЧС по РК.
Этой ночью на трассе «Таврида» произошло серьезное ДТП. Столкнулись «Газель» и грузовик Scania. Водителя отечественного авто пришлось вынимать из покореженной машины с помощью спецсредств.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, деблокацию пострадавшего водителя провели с помощью гидравлического оборудования.
Сама авария произошла на 247-м километре трассы на обходе Бахчисарая в 00.30.
Судя по снимкам с места ДТП, «Газель» врезалась в грузовик Scania сзади. От удара кабину смяло практически полностью.
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