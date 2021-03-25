Несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера

Воды не будет до 18.00 Фото: Надежда ДАЦЮК

Часть Симферополя 25 марта осталась без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма». Так, водоснабжение будет отсутствовать на улицах Луначарского и Жуковского до 18.00.

- 25.03.2021 с 11-00 до 18-00 ограничено водоснабжение на ул.Луначарского от Жуковского до Желябова, а также на прилегающих улиц и переулков, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на «Воду Крыма».

Напомним, в части регионов Крыма с сентября 2020 года были введены графики отключения воды из-за обмеления водохранилищ.

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