Минтранс Крыма сорвал сроки ремонта дорог за счет президентского фонда

Дорожные работы тянутся с 2018 года Фото: Архив "КП"

Министерство транспорта Крыма в очередной раз сорвало сроки ремонта дорог, средства на который получены из президентского фонда еще в 2018 году. Об этом сообщил главный федеральный инспектор по РК Александр Ушаков.

- В декабре министр транспорта брал на себя обязательства завершить все работы в первом квартале, теперь мы уже слышим дату 1 июня, - отметил он.

На сегодняшний день не завершены работы на 8 объектах, стоимостью коло 600 миллионов рублей. Всего их президентского фонда в 2018 году было выделено 4,5 миллиарда рублей.

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