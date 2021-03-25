На центральном проспекте Симферополя провалились 200 люков и образовалось 5 ям

Проспект им. Кирова капитально ремонтировали в 2018 году Фото: Архив "КП"

На центральном проспекте Симферополя, отремонтированном в 2018 году, провалились 200 люков и образовалось 5 ям. Чинить главную дорогу по гарантии некому — подрядчик давно обанкротился.

- Подрядчик, который выполнял работы, банкрот, - подчеркнул на штабе по реализации инфраструктурных проектов вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Это компания «Сибавтобан».

В какую сумму обойдется ремонт пока не ясно. На проспекте Кирова планируют применить новую технологию «плавающие люки», которые сейчас делают в ходе ремонта 60 улиц Симферополя, и они показали свою эффективность и в эксплуатации.

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