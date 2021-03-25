Членов украинской общественной организации обвиняют в организации и проведении референдума в Крыму

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Служба безопасности Украины начала расследование в отношении членов общественной организации «Украинский выбор». Ее главой был депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Так, членов организации обвиняют в «участии в незаконной аннексии Крыма», поскольку они якобы содействовали проведению референдума в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

- Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что руководство и представители общественной организации «Украинский выбор» участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ, - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий. Также известно, что представители спецслужб проводят 25 марта обыски в офисе организации.

В СБУ уточнили, что было открыто уголовное производство по статье 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

- Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и ст. 111 «Государственная измена, - уточнили в ведомстве.

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