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Происшествия25 марта 2021 15:08

Подросток из Симферополя схлопотал уголовное дело за драку

Парня будут судить за сломанную челюсть неприятеля
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Точку в деле поставит суд.

Фото: архив "КП"

Подросток из Симферополя сломал челюсть пьяному забияке в самом центре города. Причиной конфликта стало хамское поведение пострадавшего. Вот только отвечать перед законом придется умелому бойцу, ведь против него уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, в полицию с заявлением пришел 22-летний житель одного из сел Симферопольского района. Он объяснил, что какой-то парень сломал ему челюсть одним ударом и скрылся.

Когда в дело вмешалась полиция, удалось выяснить, что нападавшим был 17-летний подросток. Он объяснил оперативникам, что пострадавший сам напросился на удар в лицо. Он якобы был пьян и матерился. Не вытерпев унижений, парень нанес своему оппоненту удар в голову.

Как бы там ни было, но против несдержанного драчуна возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Парню грозит три года тюрьмы.

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Криминал