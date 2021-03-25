В Симферополе карета скорой помощи с пациентом попала в ДТП

Пациента передали другой бригаде. Фото: AMS Симферополь/Telegram

В Симферополе на перекрестке улиц Дмитрия Ульянова и Севастопольской машина «скорой» помощи попала в ДТП. Неотложка столкнулась с иномаркой. При этом в салоне медицинской машины находился пациент, которого везли в больницу.

По данным директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко, авария произошла в тот момент, когда легковушка была в слепой зоне водителя «скорой» и завершала маневр.

Медицинский персонал не пострадал в ДТП, пациент был передан другой бригаде «скорой». Получили ли травмы пассажиры легкового авто - уточняется.

МЕдики не пострадали. Фото: AMS Симферополь/Telegram

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