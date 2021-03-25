Капитан сухогруза заплатил 3,6 миллиона рублей за столкновение с кораблем пограничников в Керченском проливе

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Капитан сухогруза «Капитан Пермяков», протаранивший пограничный сторожевой корабль «Крым», признан виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Мужчине назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

- Действия капитана судна квалифицированы по части 1 статьи 263 УК РФ как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что ЧП случилось в мае прошлого года после 22.00 в Керченском проливе около якорной стоянки №450. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, столкновение произошло из-за нарушений правил движения и эксплуатации морского транспорта, Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море.

У сторожевого корабля обнаружили многочисленные повреждения корпуса. Погрануправлению ФСБ по Крыму причинен материальный ущерб на сумму 3,6 миллиона рублей.

Сообщается, что капитан сухогруза возместил полную сумму ущерба. В суде сообщили, что у потерпевшей стороны нет претензий к мужчине, поэтому было принято решение прекратить уголовное дело и выписать штраф.

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