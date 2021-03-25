На Крым в ближайшие часы обрушится снежная буря

Обильные осадки ожидаются в Крыму 25 марта вечером и на протяжении всех суток 26 марта Фото: из архива "КП"

В Крыму 25 и 26 марта ожидаются сильные осадки - дождь, переходящий в снег, все это будет сопровождаться гололедицей. О непогоде предупредили в главном управлении МЧС по РК.

Специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что вечером 25 марта и в течении суток 26 марта на полуострове ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами сильные осадки, гололедица.

В МЧС гостей и жителей региона попросили быть крайне осторожными на дорогах. Также есть вероятность подтопления территорий и аварий на объектах энергетики. Возможно нарушение транспортного сообщения.

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