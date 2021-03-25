На плато Ай-Петри оборудуют металлические настилы для туристов

Фото: mtur.rk.gov.ru

На горном плато Ай-Петри установили новые правила для прогулок туристов. Как сообщила пресс-секретарь ФГУП «Заповедный Крым» Юлия Романова, к началу курортного сезона будут оборудованы наземные настилы, по которым разрешат гулять отдыхающим.

- Одна из первых наших задач - адаптация заповедника к принятию экотуристов. На время проведения работ постараемся обеспечить максимально возможный комфорт и безопасность для туристов, - сообщила Юлия Романова ForPost.

Первая экотропа будет начинаться от парковки возле верхней станции канатной дороги и через 600 метров выйдет на смотровую площадку Ай-Петри.

Пресс-секретарь ФГУП «Заповедный Крым» также добавила, что сейчас закупается оборудование и готовятся необходимые документы.

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