В Симферополе и Севастополе 26 марта частично отключат электричество

Электричество пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская;

ул. Вишневая, 38-63;

ул. Камская, 2-8(чет), 1-3(нечет);

ул. Смольная, 13-21/2 (нечет);

ул. Киевская, 135а;

ул. Ростовская, 17;

ул. Чайкиной Лизы, 2/21-22(чет);

ул. Шалфейная, 22/13-54/79(чет), 37-65(нечет);

пер. Трамвайный, 14-38/13(чет), 21/2-41/6(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. 2-ой Обороны, 50-92;

ул. Предместная, 62, 73-а, 35, 41-67, 71-75

с 9.00 до 15.00

ул. Кубанская, 2-26, 9-а, 1, 5-9;

ул. Танкистов, 46, 48, 47-А-59-А;

ул. Артиллеристов, 24-44, 41-59;

ул. Драчука, 29;

ул. Кавказская, 12, 14;

ул. Каспийская, 74, 76

с 11.00 до 15.00

ул. Бориса Михайлова, 33;

ул. Героев Сталинграда, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 35, 35-А, 35-В;

ул. Павла Корчагина, 26

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская, 2-8, 12, 14, 18;

ул. Одесская, 19-25;

ул. Патриса Лумумбы, 3, 5;

ул. Бутакова, 6;

ул. Кулакова, 38, 62;

ул. Галины Прокопенко, 46-А, 46;

ул. Киевская, 2, 7;

ул. Кожанова, 4;

ул. Коммунистическая, 1, 3, 3-А, 4;

ул. Льва Толстого, 21;

ул. Яна Гамарника, 2-6;

ул. Адмирала Азарова, 2;

ул. Генерала Петрова, 14;

ул. Керченская, 70-76, 57-65;

ул. Новороссийская, 8-12, 40, 42, 48, 52, 54, 51, 53

ГРЭС: ул. Кустарниковая 1-5; ул. Турбинная, 2, 4, 17-53; ул. Яблочкова, 32-38; ул. Шатурская, 18-28, 19-27; ул. Каширская, 1-39

Штурмовое: ул. Героев Революции, 28, 5-а, 17-А, 3, 7-21; ул. Коминтерна, 2-10, 18, 1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а, 30-а, 32-а, 6, 10-26, 26-34, 42, 23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16, 5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25, 33

Село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

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