В Симферополе и Севастополе 26 марта частично отключат электричество

Электричество пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кубанская;
ул. Вишневая, 38-63;
ул. Камская, 2-8(чет), 1-3(нечет);
ул. Смольная, 13-21/2 (нечет);
ул. Киевская, 135а;
ул. Ростовская, 17;
ул. Чайкиной Лизы, 2/21-22(чет);
ул. Шалфейная, 22/13-54/79(чет), 37-65(нечет);
пер. Трамвайный, 14-38/13(чет), 21/2-41/6(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
ул. 2-ой Обороны, 50-92;
ул. Предместная, 62, 73-а, 35, 41-67, 71-75
с 9.00 до 15.00
ул. Кубанская, 2-26, 9-а, 1, 5-9;
ул. Танкистов, 46, 48, 47-А-59-А;
ул. Артиллеристов, 24-44, 41-59;
ул. Драчука, 29;
ул. Кавказская, 12, 14;
ул. Каспийская, 74, 76
с 11.00 до 15.00
ул. Бориса Михайлова, 33;
ул. Героев Сталинграда, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 35, 35-А, 35-В;
ул. Павла Корчагина, 26
с 9.00 до 17.00
ул. Большая Морская, 2-8, 12, 14, 18;
ул. Одесская, 19-25;
ул. Патриса Лумумбы, 3, 5;
ул. Бутакова, 6;
ул. Кулакова, 38, 62;
ул. Галины Прокопенко, 46-А, 46;
ул. Киевская, 2, 7;
ул. Кожанова, 4;
ул. Коммунистическая, 1, 3, 3-А, 4;
ул. Льва Толстого, 21;
ул. Яна Гамарника, 2-6;
ул. Адмирала Азарова, 2;
ул. Генерала Петрова, 14;
ул. Керченская, 70-76, 57-65;
ул. Новороссийская, 8-12, 40, 42, 48, 52, 54, 51, 53
ГРЭС: ул. Кустарниковая 1-5; ул. Турбинная, 2, 4, 17-53; ул. Яблочкова, 32-38; ул. Шатурская, 18-28, 19-27; ул. Каширская, 1-39
Штурмовое: ул. Героев Революции, 28, 5-а, 17-А, 3, 7-21; ул. Коминтерна, 2-10, 18, 1-23; туп. Ноябрьский, 4, 3-9; туп. Поворотный, 4-а, 30-а, 32-а, 6, 10-26, 26-34, 42, 23-б,1-7; ул. Спокойная, 6; пер. Коминтерна, 1-11; ул. Придорожная, 40; ул. Комиссара Морозова, 16, 5; ул. Ноябрьская, 1-29; ул. Героев Революции, 23-25, 33
Село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
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