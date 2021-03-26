Погода в Крыму на 26 марта: дождь, снег и тепло до + 8

Температура воды в Черноморском +6°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 марта на Крымском полуострове не очень комфортный день.

- В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег, снег. Утром местами туман, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, мокрый снег, временами сильные осадки. Утром туман. Ветер северо-западный до 16 м/с. Днем тепло до +8°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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