В Коктебеле рабочие нашли останки бойцов Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Коктебеле рабочие во время проведения земляных работ обнаружили человеческие останки и фрагменты армейской обуви.

Как сообщили в ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, во время эксгумации останков представители поискового объединения «Крымский рубеж» пояснили, что они принадлежат бойцам Красной армии. Они погибли во время Керченско-Феодосийской десантной операции

- В настоящее время следственным отделом по городу Феодосии по факту обнаружения останков проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначены экспертизы с целью установления точного срока давности захоронения. По результатам проверки следствием будет принято законное обоснованное процессуальное решение, - сообщили в Следкоме.

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