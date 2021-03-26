В Керчи пропал 48-летний мужчина

Александр Красенков. Фото: «ЛизаАлерт» Крым/VK

В соцсети на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появился новый пост.

- Помогите найти человека! Пропал Красенков Александр Николаевич, 48 лет (1972 года рождения), город Керчь, Республика Крым, - сообщают поисковики, отмечая, что с февраля 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 174 сантиметра рост, нормального телосложения, темные волосы с проседью, глаза серо-голубого цвета.

Волонтеры просят:

- Если вы видели похожего человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный)

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