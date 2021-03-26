Крымчанин обокрал кассу автозаправки на 125 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Белогорском районе задержали мужчину, который украл из кассы на АЗС 125 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, мошенник признался в совершении кражи. Он рассказал, что пришел к своей знакомой на заправку, где она работает оператором. Когда женщина на время вышла, ее приятель украл деньги, вырученные с начала рабочей смены. Оператор вернулась на рабочее место, но пропажу заметила только после ухода мужчины.

С кассовыми деньгами мошенник уехал в село Емельяновка Нижнегорского района. Там его задержали полицейские. Задержанный – неоднократно судимый 32-летний местный житель.

Полицейские изъяли у него 64 тысячи рублей, остальную сумму он уже потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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