Летняя навигация продлится с мая по ноябрь Фото: Анна КИРИЕНКО

Аэропорт «Симферополь» с 28 марта переходит в режим летней навигации. Продажи билетов в Крым уже ведут 15 авиакомпаний по 56 направлениям.

- В сравнении с прошлым летом в аэропорту Симферополь добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым, отметили в пресс-службе аэропорта. - Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой.

Частота полетов в Крым этим летом значительно вырастет сразу по нескольким направлениям: из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново самолеты будут летать дважды в неделю, из Волгограда и Иркутска — четыре раза, из Минеральных Вод – пять раз. Количество прямых рейсов из Нижневартовска увеличится до шести раз в неделю,из Сургута - до одиннадцати в неделю. Открытие большинства направлений в этом сезоне произойдет уже в мае и продлится вплоть до конца октября.

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