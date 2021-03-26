За сутки в Крыму 60 новых случаев коронавируса

Выявлено 60 инфицированных Фото: архив "КП"

В Крыму за истекшие сутки выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели обследование на новую коронавирусную инфекцию 2847 человек. Выписаны с выздоровлением 62 человека, выздоровевших за весь период – 34 859 человек.

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