Симферопольский аэропорт с 28 марта переходит на летнее расписание

С 28 марта симферопольский аэропорт переходит на летнее расписание. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Аэропорт Симферополь с 28 марта переходит на летнее расписание с увеличенным количеством рейсов, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

- Весенне-летнее расписание будет действовать до 30 октября текущего года. Билеты на рейсы уже продают 15 авиакомпаний по 56 направлениям, - сообщили в аэропорту.

Прямые рейсы запустят из Симферополя в Липецк, Курган и Надым. Кроме того, за всю историю аэропорта первый раз откроется регулярное сообщение с Ухтой (Республика Коми).

- Количество рейсов в Крым и обратно в этом году увеличится из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново. Четыре раза в неделю будут летать самолеты из Волгограда и Иркутска. Пять раз - из Минеральных Вод. Из Сургута в Крым в неделю будут пускать одиннадцать рейсов. А из Нижневартовска - шесть, - заключили в пресс-службе.

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