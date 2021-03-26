Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 марта 2021 11:25

Бдительный сосед сообщил об ограблении дома в Керчи другим соседом

Через окно злоумышленник вытащил электроприборы и металлоконструкции
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий

За то, что позарился на соседское добро, грабителя ждет 5 лет тюрьмы

Фото: архив "КП"

В Керчи бдительный сосед сообщил об ограблении дома другим соседом и помог полиции задержать злоумышленника. Последнему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает Крымское информационное агентство, воспользовавшись длительным отсутствием хозяина дома, грабитель проник в хозяйственную постройку через окно и похитил электроприборы и металлоконструкции. Воровство заметил проживающий рядом мужчина и сообщил об этом полицейским.

- Отрабатывая обращение, сотрудники полиции задержали 33-летнего соседа заявителя, дом которого также находится в одном дворе с домом потерпевшего, - отметили в МВД. - По словам злоумышленника, похищенное он сдал в пункт приема металлолома.

Сумма причиненного ущерба составила 17,5 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КриминалПроисшествия в Крыму