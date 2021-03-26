Прокуратура нашла нарушения в работе администрации Симферополя

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Администрация Симферополя не выделила шести предпринимателям новые места для установки нестационарных торговых объектов (НТО).

По данным прокуратуры Симферополя, администрация заключила договоры с предпринимателями на размещение ларьков. Но по решению городской Торгово-архитектурной комиссии некоторые места были исключены из схемы размещения НТО.

При этом мэрия не уведомила об изменениях владельцев ларьков. Также собственникам не объяснили, что они имеют право получить другое место для торговли.

- Более того, администрация города на протяжении полутора года неправомерно отказывала субъектам хозяйствования в предоставлении выбранных ими компенсационных мест, альтернативные варианты компенсационных мест не предлагались, - уточнили в пресс-службе симферопольской прокуратуры.

В адрес администрации города прокуратура вынесла представление, чтобы устранить нарушения.

В результате Торгово-архитектурная комиссия администрации Симферополя выделила шести предпринимателям компенсационные места, скоро они заключат новые договора с мэрией на размещение торговых точек.

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