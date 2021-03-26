Крымские производители и будущие ученые представили разработки на фестивале «От винта!»

Три предприятия представляют Крым на фестивале "От винта!"Фото: Крымская газета

Крымские производители и будущие ученые представили разработки на Всероссийском фестивале «От винта!», который проходит в Краснодаре. В нем участвуют практически все регионы страны от Калининграда до Владивостока.

Форум объединяет участников в возрасте от 5 до 35 лет и является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Также в его рамках проходит одноименный технофорум, пишет Крымская газета.

Потенциал Крыма представляют завод «Фиолент», судостроительный завод им. Бутомы и НИИ сельского хозяйства Крыма. Помимо презентации разработок, предприятия занимаются привлечением молодых специалистов. Студенты ведущих крымских вузов выставили свои проекты, часть которых уже прошла первый отборочный этап. Теперь ребята будут бороться за призовые места и возможность попасть на международные научно-технические площадки. Фестиваль продлится три дня. Победители представят Россию на выставке в Дубае.

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