В Симферополе на две недели перекроют одну из центральных улиц

Улицу Спера перекроют на две недели Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе на две недели перекроют улицу Спера. Дорожные работы стартуют в понедельник 29 марта в 6 утра и должны финишировать утром 11 апреля, сообщает телеканал «Крым 24».

- Просим жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения, - подчеркнули в администрации крымской столицы.

Напомним, до 1июля ремонту подлежат 60 улиц Симферополя. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города.

Автомобилистов просят следить за объявлениями. Фото: Администрация Симферополя

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50