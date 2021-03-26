В Симферополе на две недели перекроют одну из центральных улиц

Улицу Спера перекроют на две недели
Фото: Анна КИРИЕНКО
В Симферополе на две недели перекроют улицу Спера. Дорожные работы стартуют в понедельник 29 марта в 6 утра и должны финишировать утром 11 апреля, сообщает телеканал «Крым 24».
- Просим жителей и гостей крымской столицы с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения, - подчеркнули в администрации крымской столицы.
Напомним, до 1июля ремонту подлежат 60 улиц Симферополя. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города.
Автомобилистов просят следить за объявлениями. Фото: Администрация Симферополя
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