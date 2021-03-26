Крымчанку, у которой загноились швы после кесарева сечения, выписали из больницы

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Девушку-сироту, у которой загноились швы после кесарева сечения, выписали из республиканской больницы имени Семашко, где она проходила лечение.

Как сообщила ForPost глава благотворительной организации «Добро Крым» Валерия Петрусевич, крымчанка больше трех недель провела в больнице. Иммунитет молодой мамы был ослаблен после родов.

- Первый шов сняли, а вот второй никак не заживет. Ей позавчера повторно наложили шов, получается, это уже третья или четвертая попытка. Сказали показаться через неделю, - рассказала о состоянии роженицы Валерия Петрусевич.

Напомним, история жительницы Джанкоя получила резонанс в середине февраля. Девушка родила 13 февраля. Медики сделали кесарево сечение из-за осложнений при родах. Но рану врачи зашили таким образом, что швы загноились, девушку начало лихорадить. В ситуацию вмешались волонтеры. Младенец находился в детской больнице, у него после рождения был отек головного мозга. Сейчас состояние ребенка стабильное, его уже выписали.

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