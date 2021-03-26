Крымчанина могут посадить на 10 лет за убийство хозяина алуштинского хостела

Жителя Красногвардейского района приговорили к 10 годам колонии. Фото: Pavlofox с сайта Pixabay

Жителю Красногвардейского района грозит 10 лет за убийство хозяина алуштинского хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Происшествие случилось в августе 2020 года. Подсудимый и его приятели пили спиртные напитки и бурно себя вели в одном из хостелов Алушты. Владелец заведения много раз делал постояльцам замечания, которые игнорировались.

- Подсудимому не понравилось, как с ним разговаривал владелец хостела, вспыхнула ссора. Злоумышленник не удержал эмоций и несколько раз ударил хозяина мотеля руками по голове. Мужчина от полученных травм упал на пол и ударился о керамическую плитку. На этом драка не закончилась. Нетрезвый постоялец продолжил бить алуштинца. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в пресс-службе.

Свою вину подсудимый признал, ему может грозить 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того подозреваемый выплатит сыну погибшего 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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