В Крым поступило больше 8 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Крым поступило 8 100 доз вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

- В соответствии с моим приказом, препарат распределен в 30 медицинских организаций с учетом имеющихся остатков, активности записи населения и поданных заявок от организованных коллективов предприятий и организаций, - написал глава Минздрава на своей странице на Facebook.

Также Александр Остапенко отметил, что больше 40 тысяч крымчан уже прошли иммунизацию обеими компонентами вакцины.

- На сегодняшний день в Республике Крым против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 65 890 граждан, из них второй компонент препарата введен 43 831 человеку, - добавил министр.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50