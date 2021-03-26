В Севастополе машина «скорой» перевернулась на бок после столкновения с легковушкой

Авария произошла около поселка Кача. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 26 марта, на перекрестке дороги недалеко от поселка Кача автомобиль «скорой помощи» врезался в легковую машину и перевернулся.

О происшествии сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на МВД по РК.

- «Скорая» проехала со стороны Любимовки в сторону Орловки на красный свет светофора, тем самым не дав проехать автомобилю Hyundai. Легковушка двигалась со стороны Фруктового на разрешающий сигнал. На высокой скорости произошло столкновение, от которого карета скорой помощи перевернулась на бок, - рассказали в ведомстве.

В аварии пострадал один человек, который находился в машине «скорой». Он госпитализирован, здоровью ничего не угрожает.

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