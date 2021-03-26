В Симферополе подорожал бензин и дизельное топливо

Фото: Архив "КП"

В Симферополе за неделю подорожал бензин и дизельное топливо. Такие данные предоставил Крымстат по состоянию на 22 марта в сравнении с показателями на 15 марта 2021 года.

В ведомстве утонили, что на АЗС цена на топливо выросла незначительно – в пределах 0,5%.

- Наблюдается рост средних цен на дизельное топливо – на 0,14%, на бензин марки АИ-92 – на 0,42%, АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,23%, средняя стоимость марки АИ-98 осталась без изменения, - уточнили в Крымстате.

В ведомстве отметили, что больше всего вырос в цене бензин АИ-92 – до 47,99 руб./литр. Топливо марки цена АИ-95 и АИ-95 премиум на автозаправках города подорожало до 52,47 рублей за литр до 58,99 рублей.

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