Обновленный зооуголок в Детском парке Симферополя откроется этой весной

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Детском парке Симферополя скоро откроется обновленный зооуголок. Посетить его можно будет уже этой весной, сообщили в пресс-службе «Парков столицы».

- Его площадь для посещения увеличится практически в два раза. Здесь можно будет неспешно прогуляться в тени высоких деревьев, пообщаться с животными, отдохнуть в беседке. Открытие второй очереди зооуголка планируется этой весной, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас идут работы по благоустройству. Рабочие выкладывают и подсыпают пешеходные дорожки, конструируют беседки, убирают территорию и красят вольеры.

В зооуголке появились просторные, удобные вольеры для птиц и животных. Некоторые питомцы уже переехали в новое жилье – ослы, енотовидные собаки, канадские волки, лани и белохвостые орланы.

Кроме того, в Деском парке могут появиться и новые животные, руководство ищет возможности для расширения коллекции.

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