Погода в Крыму на 27 марта: без осадков и тепло до + 12

Отличный день для отдыха на природе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 марта на Крымском полуострове очень даже симпатичный уик-энд.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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