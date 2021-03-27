Погода в Крыму на 27 марта: без осадков и тепло до + 12

Отличный день для отдыха на природе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 марта на Крымском полуострове очень даже симпатичный уик-энд.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Днем тепло до +11°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.
Температура воды в Черном море +6°…9°.
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