Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 марта 2021 6:06

Погода в Крыму на 27 марта: без осадков и тепло до + 12

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Отличный день для отдыха на природе.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 марта на Крымском полуострове очень даже симпатичный уик-энд.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 13 м/с. Днем тепло до +12°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Погода в Крыму