Участников движения «Украинский выбор» обвиняют в госизмене из-за референдума в Крыму

Троих украинцев обвиняют в госизмене. Фото: Maxim Yamkovoy с сайта Pixabay

Троих участников общественного движения «Украинский выбор» обвиняют в госизмене и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Напомним, ранее главой движения был политик и глава совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Виктор Медведчук.

Деятелей общественного движения подозревают в организации референдума в Крыму в 2014 году, говорится на официальном сайте генерального прокурора Украины.

Пока фамилии обвиняемых не называют. Но в ведомстве утверждают, что представители украинского движения работали наблюдателями на участках в Крыму и содействовали проведению референдума в Севастополе.

Напомним, что накануне силовики обыскали офис «Украинского выбора» и кабинеты нескольких депутатов Верховной рады. Представители оппозиции уверены, что все это делается ради изгнания Медведчука из государства.

Депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Василий Нимченко заверят, что у правоохранительных органов Украины ложная информация, дискредитирующая Виктора Медведчука.

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