Житель Джанкоя получил 8 лет тюрьмы за смертельную кастрацию приятеля

Мужчина напился и издевался над другом. Фото: с сайта Pixabay

Житель Джанкоя получил 8 лет тюрьмы за то, что отрезал своему приятелю половой член, после чего тот скончался.

В октябре 2020 года 44-летний крымчанин выпивал со своим односельчанином. Но в алкогольном угаре между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Джанкоец повалил товарища на пол и стал наносить многочисленные удары по туловищу, голове и животу.

- Но этого злодею показалось мало, поэтому он взял с кухни нож, схватил собутыльника, стянул с него одежду и с особой жестокостью отрезал тому половой член. От болевого шока и потери крови потерпевший через некоторое время скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе Джанкойского районного суда РК.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме, однако давать показания отказался. Суд признал крымчанина виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет пребывания в исправительной колонии строгого режима. Коме того подсудимый выплатит сестре умершего один миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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