Проукранский активист стал замглавы Минпрома Крыма

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Бывший представитель меджлиса* Энвер Арпатлы стал заместителем министра промышленной политики Республики Крым. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

- Назначить Арпатлы Энвера Алиевича на должность заместителя министра промышленной политики Республики Крым, - сказано в документе.

Сторонники меджлиса* в 2013-2014 годах поддерживали позицию украинских националистов в Киеве на майдане.

Энвер Арпатлы был руководителем запрещенной организации в Алуште. Он также участвовал в митинге, который проходил под стенами Верховного Совета Крыма.

Как удалось выяснить ForPost, Энвер Арпатлы вечером 25 февраля обратился к руководителю общественного движения «Евромайдан-Крым» Андрею Щекуну, чтобы тот собрал к 10.00 26 февраля под зданием Верховного Совета Крыма как можно больше сторонников движения. Такие сведения опубликованы в докладе Международной экспертной группы.

Кроме того, нынешний чиновник давал интервью украинским СМИ. Так, 20 марта 20214 года Энвер Арпатлы заявлял, что власть в Крыму не является законной.

- Сегодня для нас это боль. Мы четко выражали свою позицию. И какой выход? Я говорю даже не как представитель меджлиса*, а как простой гражданин, - отмечал Энвер Арпатлы.

После того, как прошла Крымская весна 2014 года, Арпатлы стал депутатом шестого созыва Изобильненского совета Алушты, а затем работал заместителем главы администрации города.

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*Запрещенная в России экстремистская организация