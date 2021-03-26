В детском санатории открыли памятник доктору Лизе

Елизавета Петровна Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Евпатории на территории детского санатория открыли бюст меценату, общественному деятелю и врачу доктору Лизе. Здравница, относящаяся к ведению Министерства обороны РФ, с 2017 года носит имя Елизаветы Глинки.

Инициатором создания скульптуры выступил руководитель санатория Юрий Пономаренко. В 2014 году доктор Глинка была в здравнице и ознакомилась с возможностями лечения здесь детей из «горячих точек». Позже одного ребенка привезла сама.

Сегодня памятник открыли глава Евпатории Олеся Харитоненко и руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач Ольга Демичева.

Елизавета Глинка разбилась в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года. Она летела на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Вместе с ней погибли 92 человека – журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

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